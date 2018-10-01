1985年初版「天使のたまご 少女季」

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商品詳細
1985年初版「天使のたまご少女季」天野喜孝/あらきりつこ/押井守当時、発売直後に新品で購入して、実家の本棚で保管していました。傷や汚れがありますが、当時の物としては、状態は良い方だと思います。#天野喜孝#あらきりつこ#押井守#本#芸術／絵画・彫刻
http://narcologia.ru/goods/peroration891115.html
http://narcologia.ru/goods/cotton915361.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper432009.html
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