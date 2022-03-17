フロイト選集 改訂版 全ぬ17巻

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商品詳細
昭和45年に初版発行された全17巻の選集購入は昭和54年で、その後自宅本棚で保管されていました。全巻に月報がついています。経年劣化は少なく、きれいです。ただ6巻「文化論」にのみ、最後の写真にあるような書き込みが数ページあります。1冊定価1200円あるいは1300円
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