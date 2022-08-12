ブラックピンク アルバムセット

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8月15日までに買ってくださる方は3000円引きの元払い15000円になります。それ以降18000円にして着払いになります。定価⇒バラ値段1枚目2481円⇒1200円未使用品2枚目2039⇒1500円×3未使用中にポスターとトレカ入ってます。3、4枚目7990円⇒4500円CDとマウスボードを無くしてしまったので箱と中のグッズのみになります、、5、6枚目9020⇒3500円ポーチ着いてましたその箱がボコボコです。中身は未使用です！CDなどは1度開封済みです7、8枚目2700円未使用です中身そのままです9枚目3208⇒3000円x3中身そのまま未使用です。3点セットで買ったのでここには写ってないですがカード着いてきました！3点セットで7枚おまけ付きます１個だと1枚目付いてきます！10枚目はポスター3枚セットです。(写真が多すぎてあと2枚とれませんでしたすみません。)ポスターは9枚目のアルバムを買ってくれた方に付けさせていただきますほぼ未使用です。トレカだけ伏せてありますが全て公式です。説明雑くて申し訳ないです、質問等はコメントにてお願いいたします。アルバムのバラ売りはあり。グッズのみは不可です。全部まとめて定価4万くらいおまけあり