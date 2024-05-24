イングリット・フジコ・ヘミング（ピアノ）　全10巻　CD

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イングリット・フジコ・ヘミングピアノCD全10巻定価:¥31680魂のピアニスト フジコ・ヘミング愛、絶望、哀しみ、そして奇跡・・・波乱の半生！魂のピアノの秘密がここに。1リスト/ラ・カンパネラ他2ショパン/夜想曲他3ショパン/幻想即興曲他4シューマン/トロイメライ他5ショパン/ピアノ協奏曲第１番他6ショパン/ピアノ協奏曲第２番他7グリーグ/ピアノ協奏曲他8チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第１番他9ベートーヴェン/ピアノ協奏曲 第５番皇帝他10フジコ・ヘミングライブ集1のケースに傷と、CDに小さな汚れありますが再生可能です。自宅の本棚で保管していました。