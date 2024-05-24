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イングリット・フジコ・ヘミング（ピアノ）　全10巻　CD
商品番号 V84514184810
商品名

イングリット・フジコ・ヘミング（ピアノ）　全10巻　CD
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 8,326 円
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商品詳細

イングリット・フジコ・ヘミングピアノCD全10巻定価:¥31680魂のピアニスト　フジコ・ヘミング愛、絶望、哀しみ、そして奇跡・・・波乱の半生！魂のピアノの秘密がここに。1リスト/ラ・カンパネラ他2ショパン/夜想曲他3ショパン/幻想即興曲他4シューマン/トロイメライ他5ショパン/ピアノ協奏曲第１番他6ショパン/ピアノ協奏曲第２番他7グリーグ/ピアノ協奏曲他8チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第１番他9ベートーヴェン/ピアノ協奏曲　第５番皇帝他10フジコ・ヘミングライブ集1のケースに傷と、CDに小さな汚れありますが再生可能です。自宅の本棚で保管していました。
http://narcologia.ru/goods/traverse903226.html
http://narcologia.ru/goods/moisture202169.html
http://narcologia.ru/goods/stage490697.html
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