ENHYPEN ペンライト トレカ6枚付き

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公式ENHYPENペンライトです1度だけ使用しました。トレカ6枚とストラップ、巾着、説明書が入っています。Bluetooth接続⭕️ペンライト本体に傷や汚れは見られませんが、5枚目の写真のように箱に折れが見られる箇所がございます。ご理解頂ける方に購入して頂きたいです。即購入OKです(*ˊᵕˋ*)#ENHYPEN#エンハイフン#エナプ#ペンライト