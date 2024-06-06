DEATH NYC/限定100枚アートポスター/スヌーピー S/ウッドストック

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☆ご覧頂きありがとうごいます。☆必ずプロフィールをお読みいただきご検討、購入よろしくお願いします。☆送料無料☆配送事故保証付き☆☆作品は丁寧に梱包して、安全に配送しますのでご安心ください。☆おまとめ購入で1作品につきマイナス1100円致します。是非この機会に↓↓↓↓↓↓#スヌーピーベストコレクション☆額装可能です。ご購入前にご相談下さい。☆ポスターは新品のクラフト紙の上で撮影しています。世界限定100枚/DEATHNYC/アートポスター/スヌーピー/SNOOPY/PEANUTS/ウッドストック/限定品☆DEATHNYC公式ショップ、正規オフィシャル認定ショップで☆直接購入した☆正規品☆です。ご不安がある場合はご購入をお控え下さい。■商品情報■☆アーティスト・・・DeathNYC☆作品サイズ・・・H450mm×W320mm☆状態・・・新品☆エディション・・・22/100☆ハンドサイン・・・直筆サイン☆エンボス加工(印影あり)☆証明書(COA)・・・COAカード＆エンボスステッカー☆アーティスト説明☆☆アメリカ、ニューヨーク出身の女性ストリートアーティスト。アーティスト名は、Don'tEasilyAbandonTheHope（希望を簡単にすてるな！）の意味です。☆世界で注目を集めている過激なモチーフゆえに少量しか発表しないアーティストです。特に○○/100は希少性も更に高くなります。☆こちらの商品は作者独自(DEATHNYC)の現代アートポスターになります。ご理解の上ご購入下さい。☆画像をよく確認の上ご購入いただきますようお願いいたします。☆折り曲げずに発送いたします。複数ご購入いただいた場合は最低でも送料分以上は1枚につきお値引きして同梱いたします。☆必ず購入前に複数希望とコメント下さい。◇ご注意点◇＊なるべくスムーズな取引を心がけますが、仕事・家庭の関係によりご連絡が遅くなる場合もございます。#DEATHNYC#スヌーピー#SNOOPY#世界限定100枚#アートポスター#PEANUTS#ピーナッツ#ウッドストック#限定品#現代アート#限定ポスター形式···ポスター