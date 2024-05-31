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【24時間以内発送】SONY PS4 PRO CUH-7200B ソフトおまけ付
商品番号 W92766033834
商品名

【24時間以内発送】SONY PS4 PRO CUH-7200B ソフトおまけ付
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・型番　　SONYPlayStation4CUH-7200B・カラー　グレイシャー・ホワイト・付属品　PS4本体（1TB）　純正コントローラ×1（使用感あり）　電源ケーブル×1　HDMIケーブル×1　コントローラー用充電ケーブル×1　外箱あり　説明書あり　イヤホンあり　おまけ　3枚目画像のソフトから1つ（コメントか購入後にお伝えくださいませ。）・動作確認　ゲーム起動、ソフト読み込み、コントローラー接続等遊ぶために必要な動作確認済です。・清掃　PS4本体は多少の傷が見受けられますが清掃をしています。　排熱口、USB差込口の埃を可能な限り除去しています。　コントローラーは可能な限り清掃しましたが使用感がございます。・初期化完了済。・24時間以内に発送致します。・質問がありましたらご購入前に遠慮なくお伝えください。・評価後はいかなる場合でも対応致しかねますのでご了承ください。#ソニー#SONY#ps4#プレステ4#プレイステーション4#ゲーム#PS4#プレステ本体#中古品
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