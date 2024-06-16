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NCT サンリオ トレカホルダー ヘチャン
商品番号 P35249196885
商品名

NCT サンリオ トレカホルダー ヘチャン
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,467 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入◎購入時の箱付き+200円⚠️トレカ挿入に支障はありませんが、フレームの部分に折れたような跡があります。（画像2）NCT×SANRIOポップアップヘチャンのトレカホルダーになります。トレカの方は目立つ傷やスレ等ございませんが、何度か外出時に使用している為、トレカホルダーの透明の部分に多少のスレ等がございますので、ご理解の上ご購入下さいm(__)mその他海外製品の為、細かい傷やスレ等が気になる方はご遠慮ください。検索用NCTNCT127NCTDREAMwayvNCT2021NCTUトレカ
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