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商品詳細
海外正規品になります全72話収録国内版と同じ声です字幕消せます国内のDVDプレーヤーで再生出来ます#六三四の剣#剣道#全巻セット#アニメ#DVDBOX
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六三四の剣 全72話 DVD-BOX【新品・未開封】村上もとか | フリマアプリ ラクマ
六三四の剣 全72話 DVD-BOX 【台湾正規品】
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