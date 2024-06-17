AV化ファミリーコンピュータ本体一式＋ソフト5本【商品番号1510】

ご購入者様が快適に安心してレトロゲームが楽しめるようにオーバーホール済みとなります。☆商品に不具合が無い事を確認の上で販売していますので安心してご購入下さいませ♪☆ご購入後でも何か困った事などがありましたら問題解決までサポートさせて頂きますので安心して下さい。☆こちらの商品は塗装品となります。それに伴いラベルシールを可能な限り新品交換しています。☆AVケーブル2m付き。☆コントローラーも全てメンテナンス済みです。1番大切なコントローラーゴムも良品交換済みなので、更に安心してゲームが楽しめます♫コントローラー2マイク正常にご使用可能です。☆ACアダプタ電解コンデンサ新品交換済み。交換後テスターで通電及び電圧確認済み。状態良好！★☆届いてすぐ遊べるセット品☆★【商品説明】☆AV化ファミコン本体☆コントローラー2個☆AVケーブル2m付き☆ACアダプタ付き☆ソフト5本付き(変更可能)☆動作確認済み。 縦縞軽減処理済みです。☆ソフト5本変更可能です。変更の方はコメント欄又はご購入後の取引きメッセージで教えて下さいませ♪変更無しの場合には最初の画像1に載せているソフト5本となります。☆他にも色々レトロゲーム機及びFCソフトSFCソフトなどたくさん出品中です。よろしければこちらもご観覧下さいませ♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#RETROGAMESHOP↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑☆外装全てアルコール消毒して発送致します。よろしくお願い致します。#任天堂#Nintendo#ニンテンドー#ファミコン本体#スーパーファミコン#ツインファミコン#ディスクシステム本体#ゲームキューブ#任天堂64#FC#SFC#RETROGAME#レトロゲーム#レア#TVゲーム



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