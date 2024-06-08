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商品詳細
先ほど当ててすぐにスリープに入れました！6枚目に光の加減で見えにくい傷ではありますが防止あたりに軽い初期傷がございました。その為白かけなどございません！発送の際俺防止をして発送させて頂きます。
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