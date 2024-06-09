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美しい彼　葛西リカコ先生イラスト　ミニ複製原画Ａ
商品番号 R73125991796
商品名

美しい彼　葛西リカコ先生イラスト　ミニ複製原画Ａ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,795 円
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商品詳細

匿名\u0026確実な配送♪メルカリ便配送〜　♡丁寧に梱包してお届け致します♡◆美しい彼葛西リカコ先生　美麗イラストミニ複製原画Ａです。サイズ　約22×17センチ↑外側のマット台紙のサイズです。♡虜のイベント後日、通販での販売が　された2022年1月に入手しました。♡新品未開封品の為、複製原画の紙質などは　不明です。♡暗所保管し、ほとんど触ってもいない為　個人的にはきれいな状態だと思いますが　袋の中の状態は未開封の為、不明です。　ご理解頂ける方にお願い致します。✔手袋をして丁寧に取り扱いしています✔発送まで暗所保管中♡個人的にはきれいな状態だと思いますが　入手時からの多少の初期キズ、微細な　折れなどは何卒ご了承ください\u003c(__)\u003e♡OPP袋包装\u0026プチプチ\u0026お箱に　入れて発送致します。購入前のコメント不要〜即ご購入でOKです(◍•ᴗ•◍)✧*。同梱コメント以外は即ご購入優先〜凪良ゆう葛西リカコ
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