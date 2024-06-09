美しい彼　葛西リカコ先生イラスト　ミニ複製原画Ａ

匿名\u0026確実な配送♪メルカリ便配送〜 ♡丁寧に梱包してお届け致します♡◆美しい彼葛西リカコ先生 美麗イラストミニ複製原画Ａです。サイズ 約22×17センチ↑外側のマット台紙のサイズです。♡虜のイベント後日、通販での販売が された2022年1月に入手しました。♡新品未開封品の為、複製原画の紙質などは 不明です。♡暗所保管し、ほとんど触ってもいない為 個人的にはきれいな状態だと思いますが 袋の中の状態は未開封の為、不明です。 ご理解頂ける方にお願い致します。✔手袋をして丁寧に取り扱いしています✔発送まで暗所保管中♡個人的にはきれいな状態だと思いますが 入手時からの多少の初期キズ、微細な 折れなどは何卒ご了承ください\u003c(__)\u003e♡OPP袋包装\u0026プチプチ\u0026お箱に 入れて発送致します。購入前のコメント不要〜即ご購入でOKです(◍•ᴗ•◍)✧*。同梱コメント以外は即ご購入優先〜凪良ゆう葛西リカコ



ミニ複製原画A／美しい彼〈凪良ゆう先生「美しい彼」TVドラマ化記念展 ...



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ミニ複製原画B／interlude〈凪良ゆう先生「美しい彼」TVドラマ化記念展 ...



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10月7日～ノベルティ対象商品】 美しい彼 / 凪良 ゆう 凪良ゆう(著/文 ...



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