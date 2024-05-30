極上品　仏教工芸品　一刀彫　総ケヤキ材　福神　恵比寿　大黒

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たくさんの展出品の中に弊店の製品をご覧頂き、ありがとうございます。材質：総ケヤキ材サイズ(約):総高115×70×60mm総ケヤキは材質が大人しくいい香りがあり、木目が細かく、手で使い込むほど艶と味が深みます。天然木使用のため、それぞれ違った風合いを持ち木目や色が様々です。節や木目が濃く、天然木の味としてご理解をいただければと思います。商品画像の色合いはモニターの設定、環境等により、若干異なる場合がございますのでご了承の上、ご入札下さい。支払い手続きから2～3日で発送落札より２日以内のご連絡をお願い致します。ご不明な点がございましたら、ご入札前にご質問ください。迅速丁寧に対応致します。以上よろしくお願い致します。