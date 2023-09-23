GU-GUガンモ 動作確認済 電池付き 昭和レトロ ゲーム グーグーガンモ ...

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商品詳細
◆コメントなし即購入も大歓迎◆⚠︎2023.09.23取扱説明書画像を追加しました。汚れが激しいため取説は同梱しませんので(処分する予定)設定や遊び方等は画像を保存するなどしてご確認ください。GU-GUガンモゲームルンルンお出かけデートだぜイ～動作確認済み電池2個付き(動作確認時のみ使用した新品)実家で長年保管していたので劣化あり。ケース、本体の汚れが目立ちますが画面に傷などないため問題なく遊ぶことができます。#GUGUガンモ#グーグーガンモ#ゲーム#昭和レトロ#動作確認済#電池付#取扱説明書
http://narcologia.ru/goods/competitive700481.html
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