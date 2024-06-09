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福山・府中今昔写真帖 　　目で見る福山・府中の100年　本　資料
商品番号 W57852919822
商品名

福山・府中今昔写真帖 　　目で見る福山・府中の100年　本　資料
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,716 円
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商品詳細

広島県福山市・府中市の歴史、郷土史に関する本２冊セット、中古品です。・福山・府中今昔写真帖-平井隆夫　郷土出版社・目で見る福山・府中の100年-平井隆夫　郷土出版社の２冊です。２冊ともサイズはおよそ縦37.5cm　横27cmです。ばら売り・値引きはできません。メルカリ便・宅急便で発送予定です。#広島県#福山市#府中市#福山城#郷土史#歴史#資料
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