PS3本体＋コード類　ジャンク品扱い

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商品詳細
動作未確認のためジャンク品扱いです。傷などもございます。ソフト、コントローラー等もありますのでお付けできます神経質な方の購入はお断りいたしますジャンク品にご理解ある方のみ購入お願い致します
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