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PS3本体＋コード類　ジャンク品扱い
商品番号 R20714530147
商品名

PS3本体＋コード類　ジャンク品扱い
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作未確認のためジャンク品扱いです。傷などもございます。ソフト、コントローラー等もありますのでお付けできます神経質な方の購入はお断りいたしますジャンク品にご理解ある方のみ購入お願い致します
http://narcologia.ru/goods/choice904985.html
http://narcologia.ru/goods/calling653850.html
http://narcologia.ru/goods/update245695.html

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