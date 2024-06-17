過去問 小6合判模試 問題集 (2022年度版)

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商品詳細
9月12日に届いたばかりですが、必要無くなりましたので出品します。未使用です。外側の透明な袋上部は届いた時から破れてひらいてました。内容はそろっております。「過去問小6合判模試問題集(2022年度版)」首都圏模試センター/首都圏模試センター/首都圏模試センター定価:￥3800＋税4180円に送料300円もかかったため、この金額で出品しています。#首都圏模試センター#首都圏模試センター#首都圏模試センター#本#社会／教育・学習
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