F527 備前焼 茶入 刻印あり 仕覆 木箱入り 茶道具

F527備前焼茶入刻印あり仕覆木箱入り茶道具------------------------------------------------- 口径(内) 3cm口径(外) 3.5cm胴径 6cm深さ 7.4cm蓋をした高さ 7.8cm目立った傷なく良い状態です。底裏に刻印があります。仕覆の結び目に少々ほつれがあります。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。



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