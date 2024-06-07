ポケモンカードゲーム　トリプレットビート　新品未開封　シュリンク付き　1BOX

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商品詳細
ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ご覧いただきありがとうございます(^^)ポケモンカードゲーム トリプレットビート1boxシュリンク付き新品未開封※箱側面に凹みがあります。ご理解いただける方のみご購入お願いします。プチプチに包んで宅急便コンパクトで発送いたします。匿名配送！即日発送！お値下げ不可でお願いします。#ポケモンカードゲーム#ポケモンカード#シュリンク付
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