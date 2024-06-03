★ソフトのみ★値下げ！おまけ付★ときめきメモリアルgirl's side DS

ときめきメモリアルGirl’sSide2ndSeasonソフトGirl’sSide3rdstoryソフト当時のイベントで購入したおまけもつけさせて頂きます。大変レアなものかと思います！とても思入れのあるゲームで大事にしておりましたが、引越しのため出品させて頂きます。とてもはまれるゲームですのでぜひご検討下さい(*^^*)↓欲しい方つけます↓★ニンテンドーDSlite本体★充電器を紛失し代用品を使用しておりました。充電可能を確認済【ときめきメモリアルについて】ケース・取扱説明書付です古い物ですのでパッケージはそれぞれ傷などもございます。ご理解いただける方にお譲りします。#コナミデジタルエンタテインメント#ゲーム#シミュレーション#NintendoDS#Nintendo_DS#DSときメモときめもdsgsgs2ガールズサイドセカンドシーズンときめきメモリアルGirl’sSide3rdStory葉月珪 佐伯瑛桜井琉夏 ルカ 桜井琥一 コウ コウちゃん新名旬平 不二山嵐 青春組佐伯瑛(森田成一) 志波勝己(中井和哉)氷上格(鈴木千尋) 針谷幸之進(鈴村健一)クリストファー・ウェザーフィールド(神原大地)天地翔太(成瀬誠) 若王子貴文(森川智之)真咲元春(うえだゆうじ) 赤城一雪(野島健児)真嶋太郎(谷山紀章) 古森拓(松原大典)「ときめきメモリアルGirl’sSide2ndSeason」コナミデジタルエンタテインメント