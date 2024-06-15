TWICE ツウィ ラントレ 11枚セット❤︎

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商品詳細
プロフィール必読♡TWICEツウィちゃんのラントレ11枚セットです。ファイルに入れ保管していました。まとめ売りですのでバラ売りは考えておりませんm(__)m♡売切りたいのでお値下げ可能です！交渉はコメント欄からお願いします^^♡あくまで素人の自宅保管です。神経質な方はご購入お控えください。#TWICE#ツウィ#ダヒョン#bouquet#MISAMO#チェヨン#ラントレ#onceday#JYP#BTS
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