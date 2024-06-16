「石ころに語る母たち」 農村婦人の戦争体験 / 小原徳志 (未来社)

ご覧いただきありがとうございます。他にも多様なジャンルの本を紹介しています。是非覗いて見て下さい【#ジャムジャム本棚】歴史書、専門書、思想・哲学、人文・科学、古雑誌、アート・エンタメ・ミステリ、宗教・SF、文学・小説、希少本、他【本の紹介】「石ころに語る母たち」農村婦人の戦争体験 小原徳志1981年復刊/1刷未来社☑️〔農村婦人の戦争体験〕岩手の一農村の婦人たちにいまなお残る戦争の傷痕・・戦歿農民兵士の母たち、妻たちのなげきを克明に記し、戦争の悲惨と平和の大切さを切々と訴える。#特攻隊#戦争の本#第二次世界大戦#戦争#戦争体験#零戦#太平洋戦争#歴史の本#農村婦人#出兵#母親#戦争未亡人#戦争と平和#日本国民#未来社#jam221115#jam歴史 #ジャムジャム本棚



石ころに語る母たち 農村婦人の戦争体験



石ころに語る母たち・農村婦人の戦争体験】 小原徳志・編 1981年復刊 ...



石ころに語る母たち 農村婦人の戦争体験(小原徳志編) / 古本、中古本 ...



石ころに語る母たち―農村婦人の戦争体験 (1964年) | 小原 徳志 |本 ...



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