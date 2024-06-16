絶版本 キャプテン・ビーフハート マイク・バーンズ 茂木健

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商品詳細
新品購入後、一読のみ。帯付き。初版・第一刷。カバーに多少のスレがございます。ページコンディション良好です。現在廃盤のため希少なお品になります。「キャプテン・ビーフハート」茂木健/MikeBarnes定価:￥5170#茂木健#茂木_健#MikeBarnes#Mike_Barnes#本#芸術／音楽・舞踊『トラウト・マスク・レプリカ』等の問題作でロックの概念を根底から覆し、パンクやオルタナに多大な影響を与えた音楽界の突然変異、キャプテン・ビーフハートの評伝【完全版】遂に登場！
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