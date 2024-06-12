PS3本体　CEJH-10008　ジャンク品

SONYPlayStation3CEJH-10008color:キャラクタゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY付属品は画像の通りです。動作確認しておりませんので、ジャンク品として出品しております。御理解の上ご購入ください。外箱を防水処理し発送いたします。



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