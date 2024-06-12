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PS3本体　CEJH-10008　ジャンク品
商品番号 C40183691822
商品名

PS3本体　CEJH-10008　ジャンク品
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStation3CEJH-10008color:キャラクタゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY付属品は画像の通りです。動作確認しておりませんので、ジャンク品として出品しております。御理解の上ご購入ください。外箱を防水処理し発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/Stanford536773.html
http://narcologia.ru/goods/procurement51633.html
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