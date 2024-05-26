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（未対策機）Switch 本体のみ　2016年製
商品番号 B30711060007
商品名

（未対策機）Switch 本体のみ　2016年製
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 5,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

液晶画面反射させると擦り傷有ります。背面擦り傷有り。画像で判断お願い致します。動作確認済みです！！ジョイコン操作　◯ソフト読み込み　◯SDカード読み込み◯テレビ繋ぎ　◯Wi-Fi接続　◯24時間以内発送。簡易クリーニング済み！［注意事項］・あくまで中古品ですので傷、使用感など気になる方はご購入をお控え下さい。商品画像にある物が全てになります！プチプチで梱包し商品動かないようにテープで固定して発送致します。商品到着後、動作不良あった場合受け取り評価前でしたら返品対応いたします。購入前にご自身でも未対策機かをお調べくださいませ。
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ニュースリリース : 2016年10月20日
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