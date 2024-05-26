やさしい手外科 下巻

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「やさしい手外科下巻」平瀬雄一定価:￥17000#平瀬雄一#本#自然／医療・薬学・健康【商品の状態】裁断済みの商品です。裁断済みのため状態が悪いにしていますが、ページは比較的きれいです。理解のある方のみご購入お願いします。書き込みやマーカーは、ひと通り確認したところありませんでしたが、見落としはあるかもしれません。内容を確認する上では問題ないと思います。不明点はご質問ください。また、裁断済みのため、不要な白紙部分や表紙、裏表紙等省いているものもあります。完璧を求める方はご遠慮下さい。裁断済みの商品につき到着後の返品は、受け付けませんので、よろしくお願いします。