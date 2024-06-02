ゲームウォッチ　ドンキーコング　おまけつき

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商品詳細
動作確認済みですが全体的に傷が目立ちますのでご了承の上購入おねがいします電池のフタはありますおまけで動作確認に使用した電池（LR44✕2）をおつけします
http://narcologia.ru/goods/ramshackle962066.html
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