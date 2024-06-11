

【動作確認済み】任天堂Switch 本体+周辺セット 【動作確認済み】任天堂Switch 本体+周辺セット



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任天堂Switch本体+周辺セットです。ご購入後すぐにご使用頂けます。動作確認・メンテナンス済みの商品となります。2021年1月購入のバッテリー強化改良後モデルです。写真にあるものが全てです。■Switch本体一通りの動作確認をしています。Wifi接続、ゲームの読み込み・起動も問題ありません。ジョイコンとの接続も切れることなく、安定している事を確認済みです。液晶はほとんどスレは見られず大変キレイな状態です。発色も良好です。裏面に経年のスレは見られますが、大きなキズや割れもなく、動作も良好で状態の良い機体だと思います。■ジョイコン本体との接続・・本体装着時、無線接続時ともに良好です。ボタン操作・・すべてのボタンが問題なく動作いたします。アナログスティック・・正常な動作を確認しています。ジョイコンのカラーは、グレー／グレーです。■周辺機器ドック、HDMIケーブル、充電器も接続と基本的な動作を確認済みです。ドックでの充電、TVへの出力も問題ありません。周辺機器はすべて純正品です。中古の機体ではございますが、丁寧にメンテナンスをしていますので、充分現役でご使用頂けると思います。大事に長く使って頂ける方にご購入頂けますとうれしいです。丁寧な清掃、アルコール消毒済みです。本体は初期化してお渡し致します。※中古品となりますので、写真には写っていないキズ等ある可能性がございます。神経質な方のご購入はお控えください。