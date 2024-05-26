初回限定生産版｜おそ松さん 全８巻セット（Blu-ray・ブルーレイ ...

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商品詳細
ご閲覧頂き有難うございます。●商品説明・こちらはおそ松さんのブルーレイになります♪・初回限定生産版・全８巻・初回限定グッズ同梱です（イベントチケットの申し込みなどは入っておりません）●商品状態・USEDですが、特段目立った傷や汚れはございません。・帯が少し曲がっているのがいくつかあります。・ディスクに傷はございません。●発送はメルカリ便を予定しており大切に梱包させて頂きます。＊２４時間以内の発送を心がけております。どうぞよろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/ambassador322706.html
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