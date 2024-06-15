（oo-230) JANSEM dessins 図録・フランス語版

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JANSEMdessins図録・フランス語版ジャン・ジャンセンは、フランスで活動したアルメニア人画家。本名はジャン＝オヴァネス・セメルジアンまたはホヴハンネス・セメルチャン。卓越したデッサン力により様々なコンクールで受賞を重ねたが２０１３年没。生年月日1920年3月9日ハードカバー１８８ページご覧いただきありがとうございます。●写真１枚目は表紙、２～5枚目は内容の一部、6枚目は見開きの黄変、７枚目は平成２年（１９９０年）「ジャンセン・ミュージアム」リニューアルオープン時の案内状、その折、この図録を購入したものと思います。裏表紙に経年相応の汚れも少々ございます。●自宅保管と中古本であるため写真ではわかりずらい少々の擦れやしわがあることもございますので、そのような折は遠慮なくお問い合わせいただきたく思います。商品はあくまでも中古本であることをご理解の上ご購入をご検討下さい。●防水梱包の上、迅速丁寧にお届けいたします。