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BLACKPINK/ ロゼCARD COVER \u0026FRAME/ラキドロ2枚セット
商品番号 B45704982923
商品名

BLACKPINK/ ロゼCARD COVER \u0026FRAME/ラキドロ2枚セット
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BLACKPINK『BORNPINK』ソウルコン、ファイナルの会場での購入品です。◆商品内容◆韓国公式限定BLACKPINK/キャラクターフォトカードフレームセット/ROSIE☆フレーム2枚※商品不良のため、1度開封しました。限定ラキドロ2枚セット◆レートの関係上価格が高騰しております。◆こちらのセットは、バラ売り不可です！申し訳ございませんが、価格交渉等もしておりません。＃BLACKPINKソウルコン
http://narcologia.ru/goods/recycling414814.html
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