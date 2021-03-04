BLACKPINK/ ロゼCARD COVER \u0026FRAME/ラキドロ2枚セット

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商品詳細
BLACKPINK『BORNPINK』ソウルコン、ファイナルの会場での購入品です。◆商品内容◆韓国公式限定BLACKPINK/キャラクターフォトカードフレームセット/ROSIE☆フレーム2枚※商品不良のため、1度開封しました。限定ラキドロ2枚セット◆レートの関係上価格が高騰しております。◆こちらのセットは、バラ売り不可です！申し訳ございませんが、価格交渉等もしておりません。＃BLACKPINKソウルコン
http://narcologia.ru/goods/recycling414814.html
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