

M3736●江戸明治和本等＞〈名家画譜〉艸名集［草の名集］大鶴庵塊翁 1-3編揃 M3736●江戸明治和本等＞〈名家画譜〉艸名集［草の名集］大鶴庵塊翁 1-3編揃



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●江戸明治和本●〈名家画譜〉艸名集［草の名集］大鶴庵塊翁（1-3編揃）【判型】半紙本3巻3冊。縦230粍。【作者】大鶴庵塊翁編。斎藤秋圃ほか画。【年代等】秋部：文政5年初刊／夏部：文政6年刊／春冬部：文政10年初刊。3編揃いは安政4年3月刊。［名古屋］美濃屋伊六ほか板。【備考】分類「俳諧・絵画」。『〈名家画譜〉艸名集［草の名集］』は、諸家の発句を載せた草花の画集。「春冬部」「夏部」「秋部」の3編3冊。絵師の落款は見当たらないが、秋圃は「春冬部」の最初の花である福寿草（元日草）に「福寿草人の機嫌を咲あはせ」の句を始め、「春冬部」に計2句（福寿草、天花葉(ツクシ)）、「夏部」に3句（苣台（チサノトウ）、地衣花、凌霄花(ノウゼンカズラ)）、「秋部」に3句（葉鶏頭、荏実(エゴマ)、黄蜀葵）、総計8句寄せる。句題とした草花図が秋圃画であろう。本書初版は文政5年『艸名集秋之部』（大蘇序）、文政6年新春序『艸名集夏之部』（五道序）、文政10年『艸名集春冬之部』（松林鳳臺序）の順に刻成し、3編の刊行に足掛け5年を要した。さらに安政4年に3巻揃い本が刊行され、季節に応じた「春冬部」「夏部」「秋部」という順の巻構成に整えられて販売された（福岡大学図書館HP参照）。★原装・題簽2冊付（1冊欠）・状態概ね良好（1冊刊記破損）。【参考価格（初出品時の相場）：日本の古本屋で、日本の古本屋で、3冊揃いが、120,000円、各1冊が、11,000円～20,370円】。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。