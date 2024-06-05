ペットショップオズホラーズ☆アレキサンドライト☆傀儡華遊戯☆雷神☆ヨコハマ異邦人

ご覧頂き、ありがとうございます。自宅整理に伴い、出品致します。秋乃茉莉さんの漫画セットになります。・ペットショップオズホラーズ 1〜10巻（1〜4巻は透明カバーしています、６枚目写真参照）・新ペットショップオズホラーズ（10.11巻の抜けあり）・アレキサンドライト 1〜8巻・傀儡華遊戯 1〜5巻・倚天の翼 1.2巻・千尋に咲く花 1.2巻・華佗風来伝 1.2巻・晴れ、ときどき雷神 1.2.3巻・ヨコハマ異邦人 1.2巻当時、新品で購入し、自宅長期保管品になります。レンタル落ちや中古屋さんで購入した物では、ございません。古い本ですので、経年相応の劣化（焼け・シミ・汚れ・折れ・色あせなど）がありますので、状態は画像にてご確認ください。読めれば良いというかた向けですので、予めご理解ください。あくまでも、中古本になりますので、完璧を求める方は、ご購入をお控え下さい。



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