【新海誠】まとめ売り/画集/クリアファイル/特典/非売品

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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます。商品内容君の名は。公式ビジュアルガイド/美品君の名は。美術画集/未開封品君の名は。Blu-ray特典/未開封品すずめの戸締まり鑑賞特典/美品天気の子ブックカバー/未開封品君の名は。カドフェスブックカバー×4/未開封品君の名は。クリアファイル5種/未開封品すずめの戸締まりクリアファイル2種/未開封品天気の子クリアファイル2種/未開封品詩季織々クリアファイル2種/未開封品※詩季織々は新海誠作品ではありません天気の子非売品うちわ4種/未使用品すずめの戸締まりダイジンプライズ品/未使用品君の名は。下敷き/未使用スレありすずめの戸締まりマクドナルド特典/美品天気の子ラバーストラップ/未開封品天気の子カドフェスミニファイル/未使用スレあり君の名は。マスキングテープ/未開封品以上となります。丁寧に梱包し購入後24時以内に発送致します。#新海誠#君の名は。#天気の子#すずめの戸締まり#アニメ#映画#画集#クリアファイル#非売品
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