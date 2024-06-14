アコギ・ベンチャーズ アコースティックで弾く ソロ・ギター 中村たかし

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商品詳細
TheVenturesWithAcousticGuitar「フィンガー・ピッキングでここまで弾く‼︎アコースティック・ギターで弾くベンチャーズ」発行所：ドリーム・ミュージック・ファクトリーDREAMアレンジ・演奏中村たかしTAB譜付スコア模範演奏CD付発行日：2016年3月30日初版第1刷発行定価:￥2,500（¥2,750）購入後、使用することなく暗所にて保管しておりました。#中村たかし#中村_たかし#本#芸術／音楽・舞踊
http://narcologia.ru/goods/recuperation127721.html
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