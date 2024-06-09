PS4 CUH-2000A 本体

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商品詳細
◉カラー ジェット・ブラック◉付属品 PS4本体（500GB） 純正コントローラー×1 電源ケーブル×1 HDMIケーブル×1 コントローラー用充電ケーブル×1 外箱あり 説明書あり動作確認済み
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