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PS4 CUH-2000A 本体
商品番号 F24272564766
商品名

PS4 CUH-2000A 本体
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 7,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉カラー　ジェット・ブラック◉付属品　PS4本体（500GB）　純正コントローラー×1　電源ケーブル×1　HDMIケーブル×1　コントローラー用充電ケーブル×1　外箱あり　説明書あり動作確認済み
http://narcologia.ru/goods/ramshackle144366.html
http://narcologia.ru/goods/capitation608908.html
http://narcologia.ru/goods/browse996491.html
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