「水前寺清子」芸能生活20周年記念　歌舞伎座公演ビデオ

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商品詳細
芸能生活20周年記念 歌舞伎座公演『演歌・人生・応援歌 水前寺清子』1984年 定価9800円※見本品として手に入れた物です。・購入して1回、今回確認のため1回観ました。正常でした。(自己評価です)・箱に、ヨゴレ、傷みがあります。・テープ本体のラベルに、ヨゴレがあります。・テープ本体に、見本品シールが貼ってあります。・歌詞カードに、折れ、ヤケがあります。長期自宅保管していたので、経年劣化はあります。中古品にご理解いただければ、ご検討ください。よろしくお願いいたします。#水前寺清子#チーター#20周年#記念#公演#歌舞伎座#演歌#人生#応援歌#三百六十五歩のマーチ#風雪ながれ旅#浪花節だよ人生は#いっぽんどっこの唄#大勝負#押してもだめならひいてみな#涙を抱いた渡り鳥#VHS#ビデオ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly737784.html
http://narcologia.ru/goods/composite100454.html
http://narcologia.ru/goods/pompous7523.html
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