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美品 ニンテンドー 3DS フレアレッド 状態良好 任天堂 本体
商品番号 V54165646587
商品名

美品 ニンテンドー 3DS フレアレッド 状態良好 任天堂 本体
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー3DSの本体の出品になります。状態本体に目立った傷や汚れはなく、美品で間違いありません。経年による小傷はございます。画面にも傷は見られません。付属品本体、タッチペン動作確認済。ボタン、十字、スティックも正常に動作します◎
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