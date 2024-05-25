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商品詳細
ニンテンドー3DSの本体の出品になります。状態本体に目立った傷や汚れはなく、美品で間違いありません。経年による小傷はございます。画面にも傷は見られません。付属品本体、タッチペン動作確認済。ボタン、十字、スティックも正常に動作します◎
http://narcologia.ru/goods/moped497768.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei167871.html
http://narcologia.ru/goods/perforce907365.html
美品 ニンテンドー 3DS フレアレッド 状態良好 任天堂 本体
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