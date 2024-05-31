SONY PS2 プレステ2 SCPH-30000 ソフト13本

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商品詳細
2023年9月、パワプロで動作確認済AVケーブルの一部が被覆むけがありますトレーの開閉の動作が悪いです元箱にプチプチを巻いて発送となります・外箱、内箱・ソニープレイステーション2本体・コントローラー・電源ケーブル、AVケーブル・メモリーカード8MGが1つソフト・パワプロ7・クレージータクシー・ラチェットクランク3・マトリックス・ハリー・ポッター・真・三国無双3・パーティゲーム2・金色のガッシュベル 友情のタッグバトル・ラチェットクランク2・金色のガッシュベル 友情のタッグバトル2・ラチェットクランク・モンハン・金色のガッシュベル 激闘 最強の魔物達
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