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SONY PS2 プレステ2 SCPH-30000 ソフト13本
商品番号 U77312384847
商品名

SONY PS2 プレステ2 SCPH-30000 ソフト13本
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年9月、パワプロで動作確認済AVケーブルの一部が被覆むけがありますトレーの開閉の動作が悪いです元箱にプチプチを巻いて発送となります・外箱、内箱・ソニープレイステーション2本体・コントローラー・電源ケーブル、AVケーブル・メモリーカード8MGが1つソフト・パワプロ7・クレージータクシー・ラチェットクランク3・マトリックス・ハリー・ポッター・真・三国無双3・パーティゲーム2・金色のガッシュベル　友情のタッグバトル・ラチェットクランク2・金色のガッシュベル　　友情のタッグバトル2・ラチェットクランク・モンハン・金色のガッシュベル　　激闘　最強の魔物達
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PlayStation 2 (SCPH-30000)

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SONY PlayStation2 SCPH-30000【新品】 | labiela.com

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