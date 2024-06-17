初回、絶版　ロマンスエンジェルオラクルカード

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ご覧いただきありがとうございます。 さ絶版 希少品 初回版 日本語ガイドブック付きロマンスエンジェルオラクルカードです。ドリーン、バーチュ 野原みみ子訳15年？前に購入。少し使い自宅保管してました。金縁に少し白くなっている所がありますが中古品とご理解ください。裏表紙に少し折り目もあります、写真8初回版ですので限定カードも入っております。写真5持ちあるいていたため表面にキズがあります。写真4本体のカード自体は問題なく美品です。ご縁のある方に購入していただけたらと思います。