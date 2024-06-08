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PSP1000 多少のカスタムあり
商品番号 B41278028724
商品名

PSP1000 多少のカスタムあり
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今は珍しいPSP1000です。本体の色が珍しいのはもちろん、ボタンの色を変えてあります。世界に1台しかないカスタム品です。おまけでガチャピンのケースをお付けします。値引きは要相談です。
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