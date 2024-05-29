ロックマンワールド　1 3 4 5 4点セット　ゲームボーイ　ケースあり

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商品詳細
ゲームボーイ用ソフトケースありロックマンワールドロックマンワールド3ロックマンワールド4ロックマンワールド5全て起動確認済みです。端子は復活剤を使用し、クリーニング済みです。バッテリーバックアップ機能は保証しかねます※中古品・自宅保管品になりますのでご理解の上でのご購入をお願い致します。神経質な方または完璧を求める方は購入をお控えください。
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