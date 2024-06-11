史上最強にご利益のある隕石のかけら‼️持つだけで持つ者の運命が180度変わる‼️

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このストーンは本当に素敵な最強の霊石です。私の道場のすぐ近くにあります古神道の神社ではアメノカカセオノミコトという星の神様が祀られており、御神体として大きな宝石を祀っておりました。その宝石は2000年前に空から降って来たという伝説があったのですが、多くの人はあくまで昔の人が考えたただの伝承だろうと思って本気で信じておりませんでした。しかし私がこの神社に参拝してアメノカカセオノミコトと交信し、伝説の真相についてお聞きしたところ、アメノカカセオノミコトは「どうだろうなあ、いずれわかるぞ」とニコニコ笑っておられました。それ以来私はどうにもこの伝説が嘘とは思えず、宮司さんに許可を得て鉱物学者の方に最新鋭の科学的な検証を行なっていただいたところ、なんとその宝石は本当に宇宙から降って来た隕石のかけらだったと判明したのです。伝説の真相がわかった感謝をアメノカカセオノミコトにお伝えすると、その時不思議な事が起こりました。アメノカカセオノミコトが「その石を人々に授けよ!願いが叶うぞ!」と叫びました。その声は私だけでなく、霊感のない宮司さんにも聞こえました。それと同時に石が割れて、小さなかけらができたのです。何を隠そう、それがこの石でございます。この石を家に置いておくと全宇宙のエネルギーに守られ、驚異的に願いが叶います。本当に幸福になりたい方はこのページに巡り会えた事でそれが叶います。なぜなら幸福になるのは簡単で、この石をお持ちになるだけで叶うからです。#厄除け #開運 #ご利益 #お守り #金運 #お札 #神社 #神道 #仏教 #お寺 #神仏 #波動 #除霊 #お経 #引き寄せ #お祓い#浄化 #陰陽師 #陰陽道 #恋愛成就 #神様 #宗教 #スピリチュアル #チャネリング #ソルフェジオ周波数 #レイキ #神代文字 #古神道 #御朱印帳 #御朱印 #お題目 #祝詞 #数珠 #龍神 #カタカムナ #龍体文字 #スターシード #竹内文書 #神話 #古事記 #プレアデス #ライオンズゲート #神棚 #神具 #仏壇 #仏具 #古代文明 #パワーストーン #風水 #占い #パワースポット #密教 #護摩 #安倍晴明 #ヒーリング#空海 #弘法大師 #チベット密教 #真言宗#不動明王