DSi LL ワインレッド　ソフト8個・DSカードケース付き

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商品詳細
☆ニンテンドー DSiLLワインレッド（箱付）(セット内容：本体、専用タッチペン、ACアダプタ、かんたんスタートガイド、取扱説明書 ※専用タッチペン（大）のみありません。）・ソフト8個付き（動作確認済）・CYBERシリコンジャケット（中古）付（画像6枚目）・CLUBNINTENDO ＤSカードケース（非売品）（画像7～9枚目）付【同梱ソフト】・大人の常識力トレーニングDS・計算ＤＳトレーニング・もっと脳を鍛える大人のＤＳトレーニング・麻雀大会・えいご漬け・ＮewＳuperマリオブラザーズ・テトリスDS・マリオカートDS◎長期自宅保管品です。◎商品の状態は画像にてご確認ください。◎中古品にご理解いただき、ご購入検討お願いします。
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ニンテンドーDSi LL ワインレッド【メーカー生産終了】
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