リボルテックタケヤ 竹谷隆之可動仏像コレクション　第三弾 阿修羅　未使用品

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リボルテックタケヤ竹谷隆之可動仏像コレクション 第三弾阿修羅 未使用品を出品いたします。購入後、暗所にて保管しておりました。パーツの一部がパッケージからズレております。(※画像3)購入時の状態のまま保管しておりましたが、欠品は無いと思います。概ね良好な状態ですが、経年による劣化や初期傷などあるかもしれません。神経質な方は購入をお控えください。NCNRでお願いいたします。竹谷隆之山口隆鬼木祐二あしゅらアシュラフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···ノンスケール