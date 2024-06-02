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リボルテックタケヤ 竹谷隆之可動仏像コレクション　第三弾 阿修羅　未使用品
商品番号 T98267335794
商品名

リボルテックタケヤ 竹谷隆之可動仏像コレクション　第三弾 阿修羅　未使用品
ブランド名 カイヨウドウ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リボルテックタケヤ竹谷隆之可動仏像コレクション　第三弾阿修羅　未使用品を出品いたします。購入後、暗所にて保管しておりました。パーツの一部がパッケージからズレております。(※画像3)購入時の状態のまま保管しておりましたが、欠品は無いと思います。概ね良好な状態ですが、経年による劣化や初期傷などあるかもしれません。神経質な方は購入をお控えください。NCNRでお願いいたします。竹谷隆之山口隆鬼木祐二あしゅらアシュラフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···ノンスケール
http://narcologia.ru/goods/competitive294581.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce61055.html
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