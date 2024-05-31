【ジャンク品】ファミリーコンピュータ　本体\u0026カセット

ファミリーコンピュータ本体とカセット21本セットになります。アダプターが無いため動作確認出来ません。すべてジャンク扱いにさせて頂きます。自宅保管の為汚れ、傷などある事をご了承くださいませ。一度人手に渡ったものです中古品であることをご理解頂けますようお願いいたします。トラブル防止の為返品の対応は致しません。当方猫を飼っております。猫の毛がついてしまいます事をご了承下さい。自宅保管になります。お値下げ不可



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