txt シーグリ　sweet temptation まとめ売り

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txttemptationのCD3形態とweversealbum、2023年のシーグリ、メンバーシップキット（会員証以外）、sweet3形態のセットです。全て中身確認のために開封し、暗所にて保管していました。新品未使用未再生ですが、初期傷、擦れなどあるかもしれないので神経質な方はご遠慮ください。内容は写真の通りです。画像3、4枚目は開封時の破れ等の確認用です。※メンバーシップキット以外は全てトレカはついておりません。シーグリの箱は潰れやすいため、発送後、重みや振動で少し潰れてしまう可能性もございます。気泡緩衝シート（プチプチ）＋防水処理にて発送します。★プロフィールご一読ください他にもTXTのグッズ等を出品しているのでよろしければご覧ください。#ちーころtxtでまとめてみれます。