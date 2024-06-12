西洋料理　クッキングレッスン＊城戸崎愛＊主婦の友社　　　　#画文堂

西洋料理 クッキングレッスン 主婦の友実用シリーズ/ヤングセット5＊城戸崎愛＊主婦の友社＊昭和45年重版＊B5変判/ビニカバーイタミ有/表紙と頁本体間浮き有/頁開き気味/最終頁縁小破れ有/全体的に変色ヨゴレ有読むには支障はございませんが、古い本ですので、それなりに劣化ございますので状態不問でお願いいたします。パラパラとめくった程度の確認ですが、線引き書込み押印はございません（軽微なものの見落としはご容赦ください）。送料込みの価格ですので、発送方法はお任せください（営業所留めは対応不可です）。☆ご検討ご購入前に「プロフィール」一読よろしくお願いいたします。#画文堂＊専門書7002



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