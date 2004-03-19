動作◎Sound Horizon Chronicle 2nd 再販/再プレス盤

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【商品説明】※再販/再プレス盤になります。ご注意下さい。譲って頂いた方から初回プレスと聞いておりましたが、再度自身にて改めて確認したところ、再プレス盤だった事が判明したので修正しております。発売日2004/03/19型番SH-CHR05暗所保管、再生確認済み。素人保管ご理解下さい。ケース、ブックレット、帯それぞれ痛みや汚れ、ディスク傷あり。ブックレットの中身は比較的良好なので読むのに支障はないかと思います。美品を求められる方はご遠慮下さい。その他、アニメやゲーム関連CDなども出品中↓#ミサトのアニメ・ゲームCD【購入時のお願い】大変お手数ですが、説明欄やプロフィールのご確認をお願いしております。購入手続き後のトラブルが無いよう、不明点や不安な事あれば必ず事前にご確認いただければと思うので、お気軽にコメントください。また、お急ぎの対応やご都合にて返信等の反応が遅れる場合などについても、なるべく事前にご相談、ご連絡お願いします。※質問、値下げ交渉中であっても即購入の方がいた場合はそちらを優先します。(コメントについて)反応がない場合や、購入に至らない場合(検討します、などの返答)は2日経過後にこちら側でコメント削除をさせていただきます。(値下げ希望について)適宜状況を見て下げている場合が多いため、ご希望に添えないことがあります。【当方について】女性。非喫煙者、ペット無。別居家族の代理出品も行っているため、発送地域が岡山と東京で別れております。ご了承下さい。別居家族宅も同様に非喫煙者、ペット無です。【発送について】梱包は緩衝材などを利用し、破損などしないよう心がけております。定形外、らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ等を荷物によって使い分けて利用しております。基本的には送料が安くなる発送方法にさせていただきますのでメルカリ便などの匿名配送など、発送についてご希望がある場合は事前にご相談頂ければ可能な限り対応します。※方法によっては送料分値上げさせていただく場合あり。仕事の関係で平日の夕方から夜間の発送となる場合があります。最短発送を心がけておりますが万が一、遅くなる場合等は適宜ご連絡させていただきます。soundhorizonRevoあらまりアニメサウンドホライゾンサンホラクロセカ