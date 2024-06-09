キングオージャー　スーパー戦隊チョコ　キャンペーン♡当選品

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キングオージャーのチョコキャンペーンの当選品応募して当選したのですが、他の物をほしがり使わないため出品します！到着後、子供が下側から開けようとして破れてしまいました。上の傷は元々ついてました。画像確認して下さい。小袋の中身は開封してません。発送されてきた箱に入れて発送します。